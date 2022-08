ufficiale Athletic Club, c'è chi fa posto a Herrera. Il mediano Nolaskoain girato all'Eibar

vedi letture

Per un Herrera che arriva, all’Athletic Club di Bilbao c’è un altro centrocampista che esce. Si tratta di Peru Nolaskoain, 25enne che la società basca ha girato in prestito per la prossima stagione ai corregionali dell’Eibar, attualmente in seconda serie.