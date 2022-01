ufficiale Atletico Madrid, Angel Correa ha rinnovato fino al 2026

Giornata importante in casa Atletico Madrid. Angel Correa, jolly offensivo e uno dei giocatori più importanti per Diego Simeone, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026. gioni. L'argentino è arrivato in Spagna nel dicembre 2014 e ha disputato finora 305 partite con i colchoneros, segnando 53 reti.