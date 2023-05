ufficiale Barcellona, il ds Jordi Cruyff non rinnoverà: decisione presa di comune accordo

Jordi Cruyff, direttore sportivo del Barcellona, non rinnoverà il contratto con il club al termine della stagione e dirà addio quindi ai blaugrana. A comunicarlo è la stessa società catalana sul proprio sito ufficiale, che specifica come entrambe le parti vogliano intraprendere nuovi progetti professionali. Cruyff stamane si è incontrato con il presidente Laporta ed ha espresso l'impegno ad aiutare il Barcellona nella transizione verso un nuovo assetto dirigenziale, offrendo la massima collaborazione nella chiusura delle operazioni pendenti di mercato. Inoltre, ha voluto esprimere la più sincera gratitudine a Laporta per la fiducia accordatagli e per avergli offerto l'opportunità di lavorare nel Barcellona.