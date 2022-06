Dalla Spagna al Belgio, dal Barcellona al Club Brugge: Ferran Jutglà cambia maglia definitivamente. Il centravanti classe '99, autore di un gol in sei presenze nell'ultima Liga, aveva bisogno di giocare e ha firmato un quadriennale con i belgi. Il trasferimento è ufficiale, annunciato dal Club Brugge con un comunicato.

Meet our new striker! 😍

Welcome in Bruges, @JutglaFerran! 🔵⚫

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 8, 2022