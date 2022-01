ufficiale Bayern Monaco, primo contratto da professionista per il prodigio Wanner

Giornata importante in casa Bayern Monaco e per Paul Wanner. Il giovane trequartista, nato nel dicembre del 2005, ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista. Wanner ha impressionato subito mister Nagelsmann, che lo ha portato in pianta stabile in prima squadra e gli ha già regalato tre presenze (solo spezzoni di partita) in Bundesliga, facendolo diventare così il più precoce a disputare una gara del massimo campionato con la maglia dei bavaresi.