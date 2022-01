ufficiale Borussia Monchengladbach, il ds Eberl rassegna le dimissioni: "Sono esausto"

vedi letture

Max Eberl si è dimesso da direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach, incarico che lascerà al termine di questa sessione di mercato. È lo stesso dirigente a darne notizia in conferenza stampa, tenuta nel primo pomeriggio: "Sono esausto e ho deciso di terminare la mia avventura qui dopo 23 anni". Eberl, 48 anni, è stato prima giocatore dei fohlen, giocando 146 partite. Successivamente ha iniziato a lavorare per il club come coordinatore del settore giovanile, infine dal 2008 ha ricoperto la carica di direttore sportivo. Il suo accordo era in scadenza nel 2026.