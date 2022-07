ufficiale Brest, dal Norwich arriva Lees-Melou: triennale con opzione per il quarto anno

Colpo sulla trequarti per il Brest. In mattinata il club francese ha annunciato l'arrivo di Pierre Lees-Melou (29) a titolo definitivo: il centrocampista offensivo, che nell'ultima stagione ha giocato al Norwich, ha firmato un triennale con opzione per il quarto anno.