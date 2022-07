ufficiale Brest, Larsonneur in prestito al Valenciennes. Opzione per durata biennale

vedi letture

Cresciuto nel settore giovnile del club in cui è arrivato fino ad essere un punto fermo della prima squadra, il portiere Gautier Larsonneur (classe '97) lascia per la prima volta in carriera il Brest. Ufficiale il suo approdo in prestito al Valenciennes, squadra di Ligue 2 che detiene anche un'opzione per prolungare di un altro anno il trasferimento a titolo temporaneo.