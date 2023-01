Il Brighton, squadra allenata dall'italiano De Zerbi, ha ufficializzato negli scorsi giorni un nuovo acquisto e un rinnovo di contratto, per due giocatori che al momento però fanno parte della squadra giovanile. Nuovo accordo con Casper Nilsson, difensore svedese 19enne che ha firmato fino al 2025 coi Seagulls; nel Brighton U21 arriva anche l'attaccante Mark O'Mahoney, diventato maggiorenne da qualche giorno e prelevato a titolo definitivo in patria (Irlanda) dal Cork City.

We are pleased to confirm the signing of striker Mark O’Mahony from Cork City, subject to international clearance. ✍️

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 26, 2023