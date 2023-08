ufficiale Burnley, arrivo per la mediana. Preso lo svincolato Han-Noah Massengo

Il Burnley coglie un'occasione di mercato, assicurandosi un giocatore interessante ma attualmente senza squadra. Si tratta di Han-Noah Massengo, centrocampista classe 2001 rimasto svincolato dopo la fine della sua avventura con il Bristol City. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito dei Clarets: "Il Burnley Football Club è lieto di confermare la firma del nazionale francese Under 21 Han-Noah Massengo con un contratto quadriennale. Il 22enne centrocampista centrale si unisce ai Clarets dopo la scadenza del suo contratto con il Bristol City in estate.

Il giovane nato a Villepinte ha iniziato la sua carriera giovanile con il club della sua città natale, per poi passare del tempo con Sevran FC, Esperance Aulneysienne e Blanc-Mesnil prima di approdare al Monaco 2016.

Dopo aver scalato i ranghi del settore giovanile a Monaco, Massengo ha esordito professionalmente con il club in UEFA Champions League contro il Club Brugge all'età di 17 anni ed è diventato il primo giocatore nato nel 21° secolo a partecipare alla competizione.

Massengo è arrivato al Bristol City dal Monaco nell'estate del 2019 e ha giocato più di 100 volte per i Robins in quattro stagioni nel campionato con un periodo in prestito all'Auxerre per la seconda metà della scorsa stagione.

A livello internazionale, il centrocampista è originario della Repubblica del Congo, ma ha rappresentato la Francia dal livello U17-U21 dopo aver fatto il suo debutto giovanile internazionale per il suo paese natale nel 2018".