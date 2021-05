ufficiale Ceballos saluta l'Arsenal. Il centrocampista spagnolo tornerà al Real Madrid

Dani Ceballos saluta l'Arsenal. Il centrocampista spagnolo tornerà infatti al Real Madrid, club che lo aveva ceduto in prestito secco. Ecco il messaggio del giocatore sui social: "Grazie Arsenal e grazie a tutti i Gunners. Per avermi accolto con tanto amore dal primo giorno in cui ho indossato questa divisa. Per avermi fatto vivere l'esperienza di provare cosa vuol dire essere un Gunner e far parte della vostra famiglia. Sono certo che l'Arsenal, essendo un club storico e una super squadra, tornerà presto ai vertici, vincendo campionati e tornando ad essere un riferimento. Questo club, e in particolare i suoi tifosi, lo meritano e sono convinto che ci riusciranno".