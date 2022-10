C'è una novità nell'organico del Chelsea. La società londinese ha infatti annunciato di aver ingaggiato Joe Shields, per il ruolo di co-direttore del reclutamento. Il dirigente arriva dal Southampton, dove ha svolto il medesimo ruolo seppur da responsabile unico, ma ha un passato al Manchester City, tra le altre, come direttore dell'Academy dei Citizens. Inizierà nel suo ruolo quando avrà completato l'uscita dai Saints, spiega il comunicato del Chelsea.

Chelsea FC have appointed Joe Shields as Co-Director of Recruitment and Talent.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 27, 2022