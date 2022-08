Victor Boniface è un nuovo giocatore dell'Union SG. L'attaccante nigeriano, protagonista con il Bodo/Glimt nei preliminari di Champions League (5 reti segnate in 4 partite), lascia la Norvegia dopo tre stagioni e firma un contratto fino al 30 giugno 2026 con il club belga.

Okay, okay, we'll announce him.

Victor Boniface sur la Place Saint-Boniface à BX ! 😇

Welcome, Victor! #DeBXLlafierté pic.twitter.com/5v9seyW0bZ

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 2, 2022