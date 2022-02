Operazione importantissima messa a segno dal Crystal Palace nelle ultime ore del mercato invernale. Il club inglese ha esercitato l'opzione d'acquisto per l'attaccante Jean-Philippe Mateta: il francese, classe 1997, non tornerà a Magonza e firma un contratto di quattro anni e mezzo. Costo complessivo del trasferimento: circa 15 milioni di euro

Jean-Philippe Mateta has signed a four-and-a-half-year deal with the club ✍️

Delighted to have you permanently, JP! 💥#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 31, 2022