A due anni e mezzo dal suo approdo al Selhurst Park, Max Meyer (25) ha deciso di lasciare il Crystal Palace a causa dello scarso utilizzo da parte del tecnico Roy Hodgson. Il centrocampista tedesco attraversa un momento tutt'altro che esaltante della sua carriera, mentre da giovanissimo ha esaltato la critica ed i tifosi grazie alle grandi prestazioni nello Schalke 04, valse tra l'altro a garantirgli l'esordio in nazionale appena diciottenne.

Max Meyer has left the club by mutual consent.

Everyone at Crystal Palace Football Club thanks Max for his efforts and wishes him the very best for the future.#CPFC | https://t.co/utMcYSlISB

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 15, 2021