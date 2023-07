ufficiale Dopo i tanti infortuni Buksa lascia il Lens e riparte dall'Antalyaspor

vedi letture

Dopo una stagione travagliata fatta di diversi stop per infortunio, Adam Buksa saluta il Lens e passa in prestito con opzione di riscatto in Turchia, all'Antalyaspor. L'attaccante polacco si trasferisce ufficialmente alla corte dei turchi, che potranno confermarlo a titolo definitivo il prossimo giugno.