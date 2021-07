ufficiale Everton, ecco l'esperto esterno Townsend a costo zero

L'annuncio era in procinto di arrivare, ed eccolo: Andros Townsend ha firmato ufficialmente con l'Everton. Colpo a costo zero per i Toffees, che si aggiudicano l'esterno 30enne ex Tottenham, svincolato dopo la conclusione del precedente accordo col Crystal Palace. Due anni di contratto per il classe '91, che ha firmato fino al 30 giugno 2023. Di seguito la notizia data via social.