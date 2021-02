ufficiale Everton, Joshua King completa il reparto offensivo di Ancelotti

Colpo last minute dell'Everton che si è assicurato Joshua King dal Bournemouth. L'attaccante norvegese arriva in prestito fino al termine della stagione. 29 anni, King ha avuto una partenza complicata in questa stagione, non riuscendo mai a segnare in 12 incontri in Championship.