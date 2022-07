ufficiale Girona scatenato, altri due colpi. Ecco Lopez, ex Napoli, e Couto dal Man City

vedi letture

Il Girona è letteralmente scatenato e in queste ore, dopo quello di Castellanos dalla MLS, ha annunciato altri due acquisti. Arrivano nella squadra catalana il centrocampista David Lopez (classe 1989), ex Napoli che era svincolato dopo l'addio all'Espanyol a fine contratto, e il terzino Yan Couto (2002) in prestito secco dal Manchester City fino al termine della stagione.