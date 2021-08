ufficiale Hartel lascia l'Arminia Bielefeld e scende in seconda serie al St. Pauli

Cambio di casacca e retrocessione di categoria per il centrocampista offensivo Marcel Hartel. Il tedesco di 25 anni ha infatti lasciato l'Arminia Bielefeld, in Bundesliga, per accasarsi a titolo definitivo al St. Pauli, in seconda serie, che l'ha annunciato così sui suoi profili social.