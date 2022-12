La storia d'amore tra il Brentford e Thomas Frank continua. Attraverso i propri canali ufficiali, il club inglese ha comunicato di aver rinnovato il contratto del tecnico danese. Frank, 49 anni, resterà in carica fino al 2027.

