Non solo il venezuelano Salomon Rondon (31). Il CSKA Mosca ha completato l'acquisto di Emil Bohinen (21). Il centrocampista norvegese, figlio dell'ex nazionale scandinavo Lars, lascia a titolo definitivo lo Stabaek e firma un contratto sino al 2025.

Nei mesi scorsi Bohinen è stato seguito da Parma e Bologna.

#CSKA has agreed a deal to sign Emil Bohinen from @Stabaek. Welcome to the Red-Blues, Emil! 🔴🔵 https://t.co/Rt5Jc58IlN pic.twitter.com/738hqCqxqy

— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) February 15, 2021