ufficiale Il Sion di Balotelli nel caos. Il tecnico viene sospeso e in panchina va il presidente

Sion nella bufera. Nella giornata di sabato arriva un pesante ko interno contro il San Gallo per 0-4. Contestato il giocatore più rappresentativo, ossia Mario Balotelli. Le telecamere hanno ripreso una sua maglia, appesa alla recinzione dello stadio, a cui è stato dato fuoco. In mattinata è arrivata la notizia della sospensione del tecnico Fabio Celestini per una settimana. Per la sfida di Coppa di Svizzera contro il Lugano, in programma mercoledì, siederà in panchina il presidente Christian Constantin. Dopo 22 giornate di campionato il Sion è ultimo a pari punti col Winterthur. Solo una squadra retrocederà in Challenge League. Deludente fin qui l'apporto di Mario Balotelli, in campo solamente in 12 occasioni con 5 reti all'attivo.