L'Inter Miami ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Nick Marsman, portiere classe '90, dal Feyenoord. L'estremo difensore concluderà la sua stagione con gli olandesi prima di volare negli Stati Uniti dove andrà a occupare, una volta ricevuto il visto P-1, uno degli slot per gli stranieri del club di David Beckham. Il portiere ha firmato un contratto fino al 2023 con il club della Florida.

Official: Goalkeeper Nick Marsman✍🏽#InterMiamiCF has signed dutch goalkeeper Nick Marsman to a contract that will run through the 2023 MLS season. The Dutch goalkeeper will join the Club in July!

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 12, 2021