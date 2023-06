Jack Butland è un nuovo portiere dei Rangers. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club di Glasgow ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del giocatore, che si è svincolato dal Crystal Palace e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

📝 Rangers Football Club are delighted to announce the pre-contract signing of Jack Butland from Crystal Palace.

Jack will officially join the club on July 1, on a four-year deal, subject to international clearance.

All the Info ⤵️

— Rangers Football Club (@RangersFC) June 6, 2023