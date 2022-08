ufficiale Jankto "tradisce" il suo Slavia Praga. Il Getafe lo cede in prestito allo Sparta

Alla fine il tradimento si è concretizzato. Dopo una stagione molto complicata, tra infortuni e difficoltà di adattamento, Jakub Jankto saluta la Spagna e il Getafe. L'esterno ceco torna in patria e firma con lo Sparta Praga, club rivale di quello in cui è cresciuto calcisticamente e di cui è tifoso. L'ex Sampdoria e Udinese si trasferisce in prestito fino al termine della stagione, con opzione d'acquisto.