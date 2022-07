UFFICIALE: Jules Koundè è un nuovo giocatore del Barcellona. Clausola da 1 miliardo di euro

Adesso è ufficiale: Jules Kounde è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Barcellona. La società blaugrana ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo dal Siviglia, spiegando inoltre come il centrale francese classe '98 abbia sottoscritto un contratto della durata di cinque stagioni. Trasferimento da 60 milioni di euro, la sua clausola d'uscita è stata fissata a 1 miliardo.

Barcelona is your new home. Welcome, @jkeey4! pic.twitter.com/8yrLZHo9zO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2022