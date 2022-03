Il Leeds United, dopo aver dato il benservito a Marcelo Bielsa, ha comunicato il nome del nuovo allenatore: come previsto, il club inglese ha trovato l'accordo con Jesse Marsch, esonerato a dicembre dal Lipsia. L'ex tecnico del Salisburgo, 48 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

#LUFC can today announce the appointment of Jesse Marsch as our new head coach, pending international clearance

— Leeds United (@LUFC) February 28, 2022