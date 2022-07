UFFICIALE: Leeds, ecco l'erede di Phillips: dal Lipsia arriva Tyler Adams

Dopo aver ceduto al Manchester City Kalvin Phillips, il Leeds si cautela con un nuovo acquisto a centrocampo. Poco fa, infatti, è stato annunciato l'acquisto di Tyler Adams, mediano americano in arrivo dal Lipsia, che ha firmato con gli inglesi un contratto fino al 2027.

✍️ #LUFC is pleased to announce the signing of USA international @tyler_adams14 from RB Leipzig

— Leeds United (@LUFC) July 6, 2022