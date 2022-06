ufficiale Levante, clamoroso. Un giocatore rinnova per 10 stagioni

Il Levante, club da poco retrocesso in Segunda Division, ha annunciato l'accordo per il rinnovo di un suo giocatore chiave, José Luis García "Pepelu". Il centrocampista, classe 1998, ha curiosamente firmato un contratto per 10 stagioni.