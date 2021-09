Nuova avventura per Diego Rossi. Attraverso i canali ufficiali, il Los Angeles FC ha reso noto di aver ceduto l'esterno offensivo al Fenerbahce. Classe 1998, uruguaiano di origini italiane, Rossi si trasferisce in Turchia in prestito fino alla fine della stagione.

Here from the start. Best of luck in the next chapter, Diego.

📝 #LAFC has agreed to move Diego Rossi to @Fenerbahce, beginning immediately.

— LAFC (@LAFC) September 1, 2021