ufficiale Lukas Piszczek torna in Polonia. Giocherà in un club di quarta divisione

Lukas Piszczek tornerà in Polonia dopo aver speso 14 anni in Germania, 11 dei quali al Borussia Dortmund. Il difensore, 36 anni, ha scelto di giocare per il LKS Goczałkowice-Zdrój, squadra che milita in quarta divisione.