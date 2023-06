UFFICIALE: Luton neopromosso in Premier League, arriva un attaccante a costo zero

Acquisto ufficiale a costo zero per il Luton fresco di promozione in Premier League. Gli inglesi hanno annunciato l'arrivo di Chiedozie Ogbene, 26enne attaccante irlandese che arriva a costo zero dal Rotherham, con cui era arrivato alla fine del contratto. Dal 1° luglio sarà del Luton.

🇮🇪 We are delighted to confirm that terms have been agreed with @EdozieOgbene to join us from 1st July! ✍️

Welcome, Chio 🫡#COYH

— Luton Town FC (@LutonTown) June 27, 2023