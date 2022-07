ufficiale Majecki fa il percorso opposto di Didillon. Dal Monaco al Cercle Brugge

Un portiere per un altro, come già anticipato su queste pagine: salutato Didillon per un prestito annuale al Monaco, i belgi del Cercle Brugge accolgono dai francesi il collega polacco Radoslaw Majecki. Anche il suo è un trasferimento a titolo temporaneo per la prossima stagione.