ufficiale Metz, rinforzo in difesa: preso lo svincolato Sofiane Alakouch

Dopo essersi svincolato dal Nimes alla scadenza del contratto, lo scorso 30 giugno, Sofiane Alakouch trova un'altra squadra in Francia. Il Metz ha annunciato l'arrivo del difensore classe '99, riportando anche le sue prime parole: "Sono molto felice di raggiungere il Metz e non vedo l'ora di debuttare con questi nuovi colori per proseguire qui la mia carriera".