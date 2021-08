Il Norwich ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver prelevato in prestito dal Manchester United il laterale destro Brandon Williams, classe 2000.

📝 Norwich City are delighted to confirm the season-long loan signing of Manchester United full-back, Brandon Williams!

ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ #WelcomeWilliams ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 23, 2021