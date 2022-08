ufficiale Nuovo rinforzo per il Karagumruk di Pirlo. Arriva il difensore Steven Caulker

Nuovo acquisto per il Fatih Karagümrük. La squadra allenata da Andrea Pirlo avrà a disposizione dalla prossima sfida il 30enne difensore Steven Caulker: l'esperto giocatore, nazionale della Sierra Leone ed ex Tottenham, Liverpool e QPR, si era svincolato dal Fenerbahce e ha firmato un contratto per le prossime due stagioni.