È durata appena cinque mesi l'esperienza di Steven Caulker nel Fatih Karagumruk allenato da Andrea Pirlo. L'esperto difensore inglese (ma di nazionalità della Sierra Leone), ex tra le altre anche di Tottenham, Liverpool e QPR, è stato prestato al Wigan fino al termine della stagione.

We are delighted to confirm the signing of Steven Caulker on a deal until the end of the 2022/23 campaign! 👌🏼#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE

