L'Olympiacos va avanti con Pedro Martins fino al 2024, lo ha comunicato il club con un comunicato ufficiale. 51 anni, il portoghese è alla guida dei greci dal luglio 2018 e con essi ha vinto due campionati e una coppa di Grecia.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον κ. Πέδρο Μαρτίνς, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, μέχρι το 2024! / The President of Olympiacos Mr. Evangelos Marinakis with @CoachPMartins, after the signing of his new contract with Olympiacos FC until 2024! pic.twitter.com/t9NHtf6UtL

