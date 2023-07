ufficiale Payet lascia il Marsiglia, il presidente Longoria: "L'OM sarà sempre casa sua"

Le strade di Dimitri Payet e dell'Olympique Marsiglia si separano. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente dell'OM Pablo Longoria. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da RMC Sport: "Non è un momento facile. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per annunciare che abbiamo deciso di non continuare l'avventura con Dimitri Payet. Sono state molte settimane di discussioni. Abbiamo deciso di separarci".

Poi, rivolgendosi al giocatore: "Dimitri, tu sei una parte molto importante di questo club, hai ispirato tanti tifosi. Abbiamo condiviso bei momenti, ma anche nei momenti difficili hai aiutato il club. Se dovessi definirti in due parole, direi genio e talento. Hai dato molto piacere ai nostri tifosi e guadagnato il rispetto del mondo del calcio".

In chiusura: "È una decisione difficile da prendere come club, ma la prendiamo sapendo che è la cosa migliore per il club. Non è un addio, è un 'arrivederci. Le porte del club sono spalancate. Voglio augurarti il ​​meglio per questa fase della tua carriera. L'OM è casa tua".

Il Marsiglia perde dunque uno dei suoi più grandi simboli degli ultimi anni, con 326 presenze e 78 gol tra il 2013 e il 2023 (con una parentesi di due anni al West Ham). Per Payet, al momento si parla di possibili interessamenti dalla Turchia e dall'Arabia Saudita. L'OM l'ha salutato così, con un post sui suoi canali social.