ufficiale PSV e Wolves, porte girevoli. Fabio Silva va in Olanda, Hoever torna in Premier

Porte girevoli tra Wolverhampton e PSV Eindhoven. La società di Eredivisie ha infatti annunciato di aver preso in prestito sino al termine della stagione dai Lupi l'attaccante portoghese Fabio Silva (nell'immagine), 20enne che nella prima parte della stagione ha giocato nell'Anderlecht, come compagno di reparto dell'interista Esposito. Fa il percorso inverso, rientrando ai Wolves in anticipo rispetto alla naturale scadenza del trasferimento, il terzino olandese Ki-Jana Hoever (21 anni).