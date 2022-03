ufficiale PSV Eindhoven, Ruud van Nistelrooy sarà l'allenatore dalla prossima stagione

Con Roger Schmidt che aveva annunciato già a febbraio il suo addio al termine della stagione, il PSV Eindhoven ha deciso di rendere noto il nome dell'allenatore a partire dal 1° luglio: si tratta della leggenda dei biancorossi, Ruud van Nistelrooy. 45 anni, per l'ex centravanti sarà la prima esperienza da allenatore in un massimo campionato. Attualmente è alla guida della squadra Under 21 ma è già dal 2016 che è al PSV, dove ha fatto tutta la trafila, prima come preparatore offensivo delle giovanili, poi come allenatore delle squadre Under 18 e Under 19. Van Nistelrooy vanta anche un'esperienza come vice-allenatore della nazionale olandese, sotto il periodo Frank de Boer.