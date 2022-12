ufficiale Rennes, Loic Badé rientra dal prestito al Nottingham Forest e passa al Siviglia

Dopo un’esperienza dove non è mai sceso in campo, Loic Badé torna al Rennes. Ad annunciarlo è la stessa formazione francese che al contempo comunica che il difensore passerà sempre a titolo temporaneo in Spagna e vestirà la maglia del Siviglia.