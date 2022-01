ufficiale Risoluzione tra Diego Costa e l'Atletico-MG. L'attaccante torna in Europa?

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Atletico Mineiro ha annunciato la risoluzione del contratto di Diego Costa. L'attaccante spagnolo, ex Atletico Madrid e Chelsea, lascia dunque il club brasiliano dopo pochi mesi; per lui 19 presenze, 5 reti e due titoli: ha vinto il Brasileirão e la Copa do Brasil 2021. Adesso il ritorno in Europa ?