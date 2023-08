ufficiale River Plate, preso un difensore italo-uruguaiano. Dal Defensor ecco Boselli

vedi letture

Nuova avventura per il giovane talento uruguaiano Sebastian Boselli. Il fratello degli altri due calciatori Juan Manuel Boselli (Gil Vicente FC) e Martín Boselli (La Luz Futbol Club) si trasferisce infatti a titolo definitivo al River Plate. In possesso anche del passaporto italiano, il centrale classe 2003 saluta il club dove è cresciuto e compie un importante step di crescita volando in Argentina. Di seguito l'annuncio ufficiale.