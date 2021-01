ufficiale Rueda nuovo ct della Colombia. Ora il Cile deve scegliere un nuovo allenatore

Reinaldo Rueda è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Colombia. Ad annunciarlo, tramite i suoi canali ufficiali, la stessa federazione sudamericana: "Il professor Rueda sarà incaricato di dirigere la nostra nazionale nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, così come nella Copa América Argentina-Colombia 2021".

Per accettare questo incarico, Rueda ha dovuto lasciare la guida del Cile che, adesso, dovrà scegliere il suo successore. "La FCF - si legge nel comunicato - ringrazia la Federcalcio cilena e il suo presidente, Pablo Milad, con cui c'è stato dialogo e comunicazione sulla questione in ogni momento".