Ruben Vinagre torna in Portogallo. Il terzino portoghese, dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Famalicao, lascia nuovamente il Wolverhampton e si trasferisce allo Sporting CP con la stessa formula fino al termine della stagione.

Good luck at @SportingCP_en, Ruben!

Ruben Vinagre has joined the Liga Nos champions on loan for the 21/22 season.

🤝🗞

— Wolves (@Wolves) July 9, 2021