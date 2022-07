ufficiale Strasburgo, per la difesa arriva Pierre-Gabriel in prestito con diritto dal Mainz

Ronael Pierre-Gabriel torna in Francia. Il difensore transalpino sarà un nuovo innesto dello Strasburgo, che ha annunciato di aver trovato un accordo con il Mainz per un prestito con diritto di riscatto. La scorsa stagione il centrale, 24 anni, era già stato in Ligue, sempre in prestito, ma al Brest.