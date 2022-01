ufficiale Trajkovski vola in Arabia Saudita. L'ex Palermo va all'Al-Faiha

vedi letture

Aleksandr Trajkovski vola in Arabia Saudita. Il macedone, ex Palermo, ha firmato un contratto quadriennale con l'Al-Faiha. 29 anni, l'attaccante ha speso gli ultimi mesi in Danimarca, all'Aalborg, collezionando 11 presenze senza però andare in rete.