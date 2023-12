ufficiale Troyes, cambio in panchina per il club del City Group. Guion al posto di Kisnorbo

Cambio in panchina per il Troyes. Il club francese di Ligue 2, che come Girone, Palermo e Lommel fa parte del City Gruop, ha comunicato di aver risolto, di comune accordo, il contratto con il tecnico Patrick Kisnorbo. Al suo posto è stato nominato David Guion come nuovo allenatore della prima squadra. Guion ha iniziato come allenatore dellChambéry (CFA 2) nel 2010, per poi passare al Cannes (CFA) nel 2011. Successivamente, David Guion è stato direttore del centro di formazione dello Stade de Reims, poi allenatore della squadra riserve dal 2012 al 2017, prima di essere nominato responsabile della prima squadra nel 2017.

Ha guidato il Rémois al titolo di campione francese della Ligue 2 nel 2018 e ha ricevuto il premio di miglior allenatore dell'anno nella stessa stagione. Ha infine guidato il Bordeaux da febbraio 2022 a ottobre 2023.